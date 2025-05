Un extranjero es la primera baja de Municipal

GUATEMALA – Los rojos comienzan a hacer movimientos luego de no proclamarse campeones del certamen y han iniciado con las salidas.

Municipal no pudo ser campeón del Torneo Clausura 2025 luego de perder la final por 1-2 contra Antigua GFC, por lo que como se suponía esto implicaría que existieran varios cambios en el plantel.

Uno de los elementos que se despidió de los escarlatas fue el delantero argentino Santiago Gómez, quien tal como lo adelantó hace unos días no iba a continuar en el equipo.

Gómez solo tenía contrato por seis meses, por lo que solamente fue parte de 15 partidos, sumó 724 minutos e hizo dos goles.

Fotografía: Municipal

“Ahora toca descansar, seguramente me tengo que ir porque vine por seis meses y así ver lo que viene”, dijo en su momento.

“Pasaron cosas extra futbolísticas que ya están y ya pasó, no fue tanto en lo futbolístico, pero hay que aprender de los errores que no se pueden cometer y prefiero no comentar nada más de eso”, agregó.

Por el momento, el club rojo no ha hecho oficial el movimiento, pero se espera que lo haga en las próximas horas.

