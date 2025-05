Sobre el regreso de Ordóñez: No había que rogarle

GUATEMALA – El delantero finalmente aceptó venir a jugar con la azul y blanco, aunque esto no ha sentado bien en algunos involucrados al futbol nacional.

Luis Fernando Tena, entrenador de la Selección de Guatemala, dio a conocer el listado de futbolistas que estarán en el partido amistoso contra El Salvador, en el que sin duda la gran sorpresa fue la de Arquimides Ordóñez.

Luego de dos años y medio el futbolista finalmente tuvo conversaciones con Tena, por lo que aceptó ser convocado, algo que no gustó a Dwight Pezzarossi, actual técnico de Guastatoya y elemento histórico de la azul y blanco.

“Es un gran jugador, de eso no hay duda, pero no había que rogarle, no me gusta que se haga esto. Se estuvieron unos años llamándolo, es bueno que vengan jugadores como Aaron, Nathaniel, porque nos falta formación y ellos la tienen, pero tampoco rogar”, dijo.

“Pero es claro que para algunos la Selección de Guatemala no es su primera opción, para Ordóñez creo que era la segunda, es claro que estaba esperando un llamado a Estados Unidos, se fue a Europa, no fue así y con nosotros tuvo la mala educación de no contestar llamadas”, agregó.

Fotografía: Guatefutbol.com

Sobre su regreso opinó: “Ahora viene a jugar con nosotros, que alegre, pero la Selección no es un equipo, es importante que se sientan parte del equipo, si hay que viajar desde Europa hay que hacerlo, a mí me tocaba, en otras selecciones lo hacen y antes era peor, ahora hay muchas facilidades”.

“Si viene y hace algo diferente podría cambiar su perspectiva, ahora que ya no está en la MLS viene, jugó unos amistosos con Guatemala y luego tenía esperanzas de que fuera llamado por Estados Unidos, pero no fue así. Ahora que viene espero que lo haga bien y que nos calle la boca a muchos”, concluyó

Ordóñez no vendrá al país para unirse al grupo, tal como lo hará Nicholas Hagen viajará directamente a Estados Unidos para ser parte del fogueo.

