Luis Fernando Tena recibe la crítica de un campeón

SACATEPÉQUEZ – Uno de los jugadores marginados por el seleccionador nacional no se guardó nada tras el último listado para los siguientes juegos.

Luis Fernando Tena dio a conocer una nueva convocatoria de la Selección de Guatemala, que afrontará un partido amistoso contra El Salvador y que será la base para la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, así como la Copa Oro.

Aunque Tena nuevamente dejó fuera a elementos que mucha gente quería ver de azul y blanco, como el portero Luis Morán y el delantero Dewinder Bradley, quienes fueron figuras para que Antigua se proclamara campeón.

“Ese tema ya no quiero tocarlo mucho, porque he tenido muchos méritos en torneos anteriores y de igual manera no recibo ese llamado. Respeto las decisiones, pero me voy a enfocar en lo que me da de comer, que es el club”, dijo de manera tajante Bradley.

“Si viene (la convocatoria) en un futuro, bienvenida sea. Voy a tratar de aportar lo mismo que hago acá con mi equipo, pero mientras tanto solo queda descansar y trabajar en lo que viene”, aseguró.

Bradley que ha mostrado su capacidad goleadora en clubes como Nueva Concepción y Antigua GFC, solo ha sido convocado a juegos amistosos de Guatemala, en específico ante Panamá, Trinidad y Tobago y Venezuela, siendo este último el 18 de junio del 2023.