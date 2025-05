¿A Municipal? Cheka Hernández lo aclara todo

SACATEPÉQUEZ – El volante sudamericano habló de los rumores que lo ponen en otro equipo para la siguiente temporada.

Antigua GFC se coronó campeón del Torneo Clausura 2025 luego de vencer 2-1 en la final a Municipal, teniendo como uno de los protagonistas al argentino Cristian Hernández.

Cheka no deslumbró en lo futbolístico, pero estuvo en los ojos de todos debido a que se sabe que los rojos quieren unirlo a sus filas, aprovechando que termina su contrato.

“El club (Antigua) no me ha hablado, seguramente en estos días se tengan novedades, más que eso no puedo decir porque hay que descansar luego de este torneo tan difícil”, dijo Hernández.

“Mi contrato finalizó, pero nada más, es normal, siempre es lindo que clubes de tradición y grandes me busquen, pero en Antigua no me han hablado y hay que esperar, lo importante es que salimos campeones, festejar y descansar”, agregó.

Hernández finalmente se proclamó monarca en Guatemala tras su paso por Sanarte, Comunicaciones, Deportivo Iztapa y ahora que milita en los antigüeños.

