Oscar Santis asegura que disfruta ganar en El Trébol

SACATEPÉQUEZ – El delantero de los coloniales no escondió su felicidad luego de proclamarse campeón en la cancha de los rojos.

Antigua GFC venció ayer 1-2 a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera y lo hizo con dos asistencias de Oscar Santis, que fueron vitales para poder levantar el quinto título en su historia.

Santis fue uno de los jugadores más eufóricos tras el pitazo final y en varias ocasiones mandó mensajes a los que criticaron su regreso a Guatemala, así como manifestar lo bien que le va en el estadio de El Trébol.

“Lo que pasó fue gracias a Dios, él me tiene a mí aquí, para trascender y seguir adelante, el futbol de Guatemala crece mucho, ellos son fuertes en su cancha, pero sabíamos cómo ganar en su estadio”, dijo.

“Yo solo visualizaba ser campeón, no había margen de error, no había nada más, ahora somos campeones y de una gran manera, que la cuenten como quieran los que decían que venir acá era un fracaso”, agregó.

Sobre ganar en el campo rojo indicó: “Acá me quieren mucho (risas), agradezco a la gente, porque siempre que te critiquen o no es porque haces algo importante, para mí es importante jugar acá, me gusta este campo y ya nos dimos cuenta de que se me da”.

“Ahora todo será hablar con mi representante, primero hay que celebrar esto, disfrutar, luego hablar de lo que se venga para mí futuro, digo que en dos o tres semanas se sabrá algo”, concluyó diciendo sobre su futuro.

