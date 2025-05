El primer jugador que se va: Pasaron cosas extra futbolísticas

GUATEMALA – El elemento de los rojos confirmó que no seguirá en el club y también aseguró que su rendimiento no fue el esperado por situaciones externas.

Municipal perdió ayer la gran final del Torneo Clausura 2025 luego de ser superado 1-2 por Antigua GFC, siendo uno de los señalados el delantero argentino Santiago Gómez, quien no tuvo el desempeño esperado.

Gómez fue uno de los que dio la cara y aseguró que le tocará irse de los rojos por su situación contractual, así como confirmar que le afectaron cosas fuera del futbol para no tener el rendimiento esperado.

“Ahora toca descansar, seguramente me tengo que ir porque vine por seis meses y así ver lo que viene”, comenzó diciendo.

Fotografía: Guatefutbol.com

“Pasaron cosas extra futbolísticas que ya están y ya pasó, no fue tanto en lo futbolístico, pero hay que aprender de los errores que no se pueden cometer y prefiero no comentar nada más de eso”, agregó.

Gómez fue parte de 15 partidos en el campeonato, en los que sumó 724 minutos y solo hizo dos goles.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ