La gran inversión que hará Xinabajul para acudir al TAS

HUEHUETENANGO – El club occidental agotará las últimas instancias para intentar seguir en la máxima categoría, esto tras confirmarse su descenso.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), conocido en inglés como Court of Arbitration for Sport (CAS), es un tribunal que tiene como objetivo resolver las disputas legales creadas en la industria del deporte, bien a través de procedimientos de arbitraje o procedimientos de mediación y que es la última esperanza que tiene Xinabajul – Huehue para no descender.

La X recibió ayer la notificación del Tribunal de Arbitraje Nacional (TAN), que Marquense recuperó sus puntos perdidos en la mesa por el caso de Ramiro Rocca, por lo que salva la categoría y son los huehuetecos que irán a la Primera División.

Aunque para presentar un recurso se necesita una gran inversión, la cual inicia con el depósito de 1000 francos suizos, que aproximadamente son 9 mil 200 quetzales, para que pueda iniciar el procedimiento solicitado.

De esta forma, junto a la presentación de la Declaración de Apelación deberéis de enviar un justificante de haber abonado la tasa a la Secretaría del Tribunal. En caso contrario, el TAS no va a dar impulso al procedimiento.

Además, hay que tomar en cuenta que también se tienen que pagar los costes legales del procedimiento, para poder cubrir los honorarios, por lo que el gasto podría alcanzar los 18 mil hasta 40 mil euros.

El valor de una demanda en el TAS también puede depender de los números de demandados, procedimiento telemático o presencial, cuantía de la reclamación, naturaleza del procedimiento, número de árbitros, así como la cantidad de testigos e intérpretes.

Como todo procedimiento, además de los costes en los que se pueda incurrir por los gastos derivados de la reclamación, a ello hay que sumar los correspondientes honorarios que pertenecen al abogado y/o asesor jurídico del caso en cuestión.

En este sentido, dependiendo del resultado del recurso se podrá recibir o tendrá que pagar los costes legales del procedimiento que tienen como objetivo cubrir una parte de los honorarios de los abogados.

A pesar de eso y de sus evidentes problemas financieros, Xinabajul hará la inversión y acudirá al TAS, esto luego de haber agotado todos los pasos con las entidades nacionales, esperando una respuesta positiva, aunque el tiempo del proceso es impredecible.

