Xavi Hernández sale en defensa de Carlo Ancelotti

ESPAÑA. El entrenador español dio una entrevista para el Diario Marca, en donde salió en defensa del experimentado entrenador Carlo Ancelotti.

Los últimos resultados del entrenador Carlo Ancelotti han sido amargos, el estratega ha vivido con el cuadro Merengue la eliminación en la Champions League, la pérdida del título de la Copa del Rey, y la derrota en el Clásico.

El reconocido medio de España, Diario Marca, conversó con el entrenador español Xavi Hernández sobre su futuro, pero también habló sobre el entrenador itliano Carlo Ancelotti.

«Mira lo que le ha pasado a (el italiano Carlo) Ancelotti, con todo el mundo criticándole. No es justo. Ha ganado treinta títulos en diez años y le critican como si no hubiese ganado nada”, comentó Hernández.

“’Si critican a Ancelotti, ¿qué esperanza hay para el resto?’. La presión en España es muy difícil, especialmente en Barcelona y Madrid», expresó el estratega respaldando el trabajo de Ancelotti.

En cuanto a su futuro como entrenador, Xavi Hernández contó: «No tengo prisa, pero me gustaría un buen proyecto. Un proyecto en el que me digan: ‘Tienes cuatro años para trabajar y desarrollar un proyecto’. Me encantaría trabajar en la Premier League, porque me encanta la pasión que hay allí. En España, es todo sobre los resultados», finalizó.

