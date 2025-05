Hernán Medford se va tranquilo

SAN MARCOS – El entrenador de los leones dio el análisis de la derrota contra los rojos, en el que se mostró agradecido y tranquilo.

Hernán Medford no ocultó su tranquilidad y satisfacción, luego que Deportivo Marquense fuera eliminado en las semifinales del Torneo Clausura 2025 ante Municipal, esto porque a su punto de vista sus jugadores hicieron un gran trabajo para llegar a esta instancia.

“Estos resultados lo deja a uno tranquilo, a nadie le gusta perder, pero esta clase de juegos te deja tranquilo. Marquense hizo mérito, es un gran equipo, hizo grandes equipos, pero como ya lo dije, Municipal es uno de los grandes de Guatemala y Centroamérica”, dijo.

“Marquense fue al Trébol, se le paró bien en su cancha, hicimos un gran trabajo en los 180 minutos, pero felicito a Municipal, ganaron, con mérito están en la final, por lo que hay que destacar lo que hicieron los jugadores”, agregó.

Acerca de qué le faltó a los leones opinó: “Lo que no se pudo hacer, ya no vale la pena hablarlo, estoy agradecido con este equipo, con este plantel, porque fue el que jugó el torneo y llegó a unas semifinales, no se puede buscar excusas, este equipo hizo mérito, ya de último buscamos con todo, nos quedamos sin delantero, las razones no importan, pero a pesar de las dificultades se llegó lejos”.

“Todo fue trabajo, desde lo táctico, lo técnico, se les cambió la mentalidad a unos jugadores, llegaron jugadores que marcaron diferencia, por eso hubo un cambio drástico con lo que se hizo el torneo pasado, pero al final no hay culpables en esto, marquense estuvo y está, la responsabilidad es de todos”, concluyó.

Medford manifestó su deseo de seguir en los leones, pero también aseguró que tiene ofrecimientos en otros lados, por lo que seguramente todo dependerá de que si le devuelven los puntos perdidos en la mesa ante Xinabajul.

