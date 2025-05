El equipo de sudamérica que muestra interés en Gerardo Gordillo

GUATEMALA. El defensor nacional tiene las horas contadas en Comunicaciones, y puede convertirse en Legionario.

El defensor de Comunicaciones, Gerardo Gordillo, tiene las horas contadas en Comunicaciones, por lo que todo apunta a que no formará parte del plantel Albo para la Temporada 2025-2026 de la Liga Nacional.

Hoy, Guatefutbol.com conoció de una buena fuente cercana al jugador, que puede convertirse en legionario, ya que el equipo Estudiantes de Mérida del futbol de Venezuela, tiene interés en contratar al jugador guatemalteco.

Como todos sabemos el futbolista guatemalteco ha hecho carrera en sudamérica, formando parte de clubes como Juventude (Brasil) Coquimbo (Chile), Gualaceo (Ecuador), y Universidad Técnica Cajamarca (Perú).

Pero eso no es todo, debido a que no seguirá en Comunicaciones, tres clubes guatemaltecos han despertado interés en llevarlo a sus filas, por lo que se convertirá en una baja de los Cremas, además de la salida de Everardo Rubio quien ya no sigue en los Albos.

Si en dado caso se confirma la llegada de Gerardo Gordillo al futbol de Venezuela, seguramente le vendrá bien a la Selección de Guatemala, de tener a otro jugador fuera de nuestras fronteras en un futbol totalmente diferente al de la Liga Nacional.

De cualquier manera no se descarta que Comunicaciones busque la renovación de Gordillo, por lo que las próximas horas serán cruciales para el experimentado jugador nacional.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ