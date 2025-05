El Real Madrid confirma el adiós de Vinicius

ESPAÑA – El equipo merengue no para de tener problemas y tras caer en el Clásico confirmó otra mala noticia para lo que resta de la temporada.

Real Madrid ha tenido una campaña bastante complicada, no solo por los resultados que no fueron los esperados, sino porque nuevamente se vio afectado por las lesiones las cuales no ha parado hasta la actualidad.

Tras perder ayer contra Barcelona, el cuerpo médico de los blancos dio a conocer que Vinicius estará fuera de las canchas por casi tres semanas, esto tras tener un esguince en el tobillo izquierdo y que lo hará perderse los juegos restantes de La Liga.

Otro que tampoco jugará los partidos restantes es Lucas Vásquez, quien sufrió una lesión en muscular, por lo que también estará sin actividad por casi un mes, afectando así el lateral por la derecha que había ocupado tras la lesión de Dani Carvajal.

Hay que mencionar que el Madrid indicó que tanto Vini como Vásquez están pendientes de su evolución, pero se espera que puedan jugar para el Mundial de Clubes.

Esta es la lista de lesionados del Real Madrid: Dani Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Lucas Vásquez y Vinicius Júnior.

