Espera un intenso partido contra el Arsenal

FRANCIA. El PSG y el Arsenal se enfrentan esta tarde en Francia, en la búsqueda del segundo boleto a la Final de la Champions League.

El PSG y Arsenal se enfrentarán este martes en el Parque de los Príncipes, en donde los parísinos tendrán la oportunidad de contar con el apoyo y respaldo de su afición, en un duelo que por ahora está a favor de los franceses por 0-1.

«Vamos a sufrir ante un adversario que no tuvo un resultado favorable (en la Ida). Tendremos que acercarnos al máximo al nivel que tuvimos en el partido de ida», comenzó diciendo el entrenador en rueda de prensa.

«Vamos a intentar repetir lo que venimos haciendo toda la temporada, ser agresivos, tener personalidad con el balón. Eso se hace con un equipo con una mentalidad y principios claros. No es fácil de ver, no es fácil de hacer. Nosotros no especulamos antes de un partido, y cuando tienes un equipo con la calidad del que yo tengo, eso es una ventaja», agregó Luis Enrique.

En cuanto al entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, dijo: «Tiene un carácter fuerte, era un gran jugador y es un gran entrenador. Se ha visto en el Arsenal, donde ha aportado una evolución muy positiva. Le deseo lo mejor pero no para hoy», finalizó.

Por último dijo: “voy a tratar de disfrutar del partido y trasmitir mi mentalidad a mis jugadores», comentó el entrenador Luis Enrique.

