Cristián Hernández y su contundente mensaje para el sábado

SACATEPÉQUEZ. Antigua no pudo salir con un buen resultado esta tarde en el estadio José Ángel Rossi, al caer por 2-1 en la Ida de las Semifinales.

La primera Semifinal del Torneo Clausura 2025 se disputó este miércoles entre Cobán y Antigua, y que terminó con un resultado de 2-1 a favor de los cobaneros en el estadio José Ángel Rossi.

Cristián Hernández habló al terminar el partido, en el que dejó claro que para el sábado en horas de la noche estarán buscando el triunfo y la clasificación a la Final.

«Por ahora tenemos que descansar y preparar el partido para el partido de Vuelta. Veo factible lograr la remontada, tenemos equipo para hacerlo, y solo hay que estar más atentos y más concentrados para finalizar las jugadas», expresó.

Por último, el argentino dejó claro que la lluvia y la condición del césped del estadio José Ángel Rossi no fue un impedimento para jugar. «No, la cancha no fue un impedimento. Obviamente si influye en el transcurso del partido pero no fue un impedimento», finalizó.

El partido de Vuelta entre Antigua y Cobán Imperial será el sábado a las 19:00 horas en el estadio Pensativo, en donde se conocerá al primer clasificado a la Final del Clausura 2025.

