Cobán Imperial lanza contundente advertencia a sus aficionados

ALTA VERAPAZ – Los cobaneros quieren evitar inconvenientes para el compromiso de esta tarde, en el que se espera un buen ingreso de público en su escenario deportivo.

El primer partido de las semifinales del Torneo Clausura 2025 se disputará hoy, cuando a partir de las 15:00 horas Cobán Imperial reciba la visita de Antigua GFC en el estadio José Ángel Rossi.

Para el duelo de hoy se espera una buena entrada de público en el reducto altaverapacense, es por eso que la Junta Directiva ha enviado varias advertencias a su gente.

La principal es que no se dejen llevar por estafas, recomendando que sus boletos solo los compren en la taquilla oficial, que no lo hagan con revendedores para no arriesgarse a adquirir entradas falsas.

Desde las 7:00 horas se abrieron las taquillas en el estadio Verapaz, en las que se comenzaron a vender las entradas que tienen un costo de 100 quetzales.

Cobán Imperial intentará ponerse adelante en la serie, para afrontar con tranquilidad el juego de vuelta del sábado en el estadio Pensativo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ