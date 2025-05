El Real Madrid cierra su primer fichaje

INGLATERRA – Los merengues tienen todo listo para dar a conocer su primera incorporación para la otra temporada.

Trent Alexander-Arnold dio a conocer por medio de un comunicado que ya no seguirá siendo parte del Liverpool de Inglaterra, al dar a conocer que necesita un “nuevo reto como persona y como jugador.

El lateral por la derecha indicó que no renovará su contrato con los reds el cual finaliza el 30 de junio, terminando así una etapa en la que ganó una UEFA Champions League y dos Premier League de Inglaterra.

«Después de veinte años en el club, es la hora de confirmar que me iré al final de esta temporada. Esta es sin dudas la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Sé que muchos os habéis preguntado el motivo y os sentís frustrados de que no haya hablado de ello antes, pero mi intención siempre ha sido la de estar concentrado en el mejor interés del equipo, que era ganar la Premier League», dijo el jugador en parte del comunicado.

¿Rumbo al Real Madrid?



Ahora todo apunta que Trent Alexander-Arnold llegará al Real Madrid, tal como también lo ha dicho el periodista Fabrizio Romano quien indicó que son pocos los detalles que faltan para que firme contrato por cinco años.

El jugador de 26 años habría tomado la decisión para compartir camerino con su amigo Jude Bellingham, por lo que el anuncio se estaría haciendo cuando Arnold termine su vínculo con Liverpool el 30 de junio.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ