CRÓNICA | Marquense está en Semifinales

El ya descendido Deportivo Marquense humilló a Comunicaciones, eliminándolo en Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025.

Pero lo peor no fue eso, sino que una parte de los ultras del equipo crema invadieron la cancha al final del juego, obligando a que los jugadores de ambos equipos y los árbitros tuvieran que escapar hacia los camerinos sin que se viera la presencia de la Policía Nacional Civil para detener a los revoltosos.

Afortunadamente, José Manuel Contreras, Stheven Robles, Darwin Lom y otros jugadores albos lograron evitar que hubiera un daño mayor, aunque seguramente el castigo para el equipo albo será bastante fuerte.

Luego del 2-0 del partido de ida, Hernán Medford planteó un partido con cinco hombres en la zaga y cuatro más unos pocos metros adelante, con lo que pretendió resguardar su ventaja al no dejarle espacios a Comunicaciones, pensando en que desde el principio podían ser un aluvión.

A pesar de la propuesta de la visita, los albos tenían llegada por las bandas, pero no tenía cómo hacer diagonales, paredes o buscar alguna jugada individual, lo que favorecía completamente a los Leones, que veían cómo el tiempo corría y la desesperación de los blancos hacía que desde muy temprano comenzaran a tirar centros sin sentido, de los que no ganaron ninguno.

Pero el equipo occidental también tenía un as bajo la manga, y este era la rápida salida de Rocha y Lacayo, que pusieron en aprietos a los locales cuando pasaron al frente. Producto de una de esas jugadas se sancionó un tiro de esquina y, en el rebote, se volvió a enviar el balón al área para que se viera una defensa patética de los de Ronald González, con cuatro jugadores clavados en el piso viendo como Fernando Fuentes se elevaba para cabecear y enviar el balón al ángulo para el 0-1 en el partido y el 3-0 en el marcador agregado al 22.

Comunicaciones se descontroló y eso le permitió a Marquense tener un par de llegadas que no supieron aprovechar, pero al 32 se produjo el empate de los blancos en un tiro penal cobrado por Erick Lemus raso y a la izquierda de Silva para el 1-1. La acción no estuvo libre de polémica, porque no quedó claro si el contacto de Brailin De León contra Lynner García fue suficiente para derribarlo, además de que la misma se produjo en el límite del área.

De cualquier manera la distancia volvía a ser la misma del principio y eso hizo que los albos retomaran su intención de anotar con la mayor rapidez posible, pero esa misma ansiedad le hacía equivocar el camino, buscando muchos centros y casi ningún remate, con lo que el tiempo se agotó y Marquense se fue al descanso con un global de 3-1.

Comenzando el segundo tiempo anotó Antonio de Jesús López, a quien le bastaron 19 segundos para rematar desde la entrada del área y acercar a los locales, pero después se nublaron las ideas del equipo capitalino, que lanzó medio centenar de centros inofensivos, sin mostrar variantes, ideas diferentes o algún destello individual que cambiara la tónica del juego.

De esa manera se empoderó Marquense en defensa, que cortó todos los centros y no permitió que Rubén Darío Silva pasara mayores apuros, talvez con excepción de un remate de Erick Lemus que forzó al portero a cubrir su primer palo.

Los Leones no pasaron mucho al ataque, aunque siempre parecían llevar peligro, incluyendo un tiro libre de Rocha que quedó apenas arriba del marco de Fredy Pérez.

Hay que advertir que el ingreso de José Manuel Contreras no cambió nada en el partido, porque él también se metió en el concierto de centros inofensivos, que facilitaron el trabajo defensivo planteado por Medford.

El partido de vuelta lo ganó Comunicaciones 2-1, pero la serie favoreció a Marquense 3-2, con lo que el equipo descendido está en Semifinales, instancia en la que enfrentará a Municipal.

Los Cremas, por su parte, quedaron fuera de competencia y ahora tendrán que hacer un nuevo proyecto, desarmando todo lo hecho por Juan García y Willy Olivera, cuya “planificación” no se hizo pensando en lo deportivo, sino en beneficios personales, por lo que no se podían esperar grandes cosas, mucho menos con los “refuerzos” que llevó Ronald González.

