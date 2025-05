Guatemala conoce sus horarios para los juegos de la Eliminatoria Mundialista

GUATEMALA – El combinado nacional prepara todos los detalles para estos encuentros cruciales y así seguir con vida en la competición.

Concacaf ha confirmado el calendario de los partidos de la Clasificatoria para la Copa Mundial masculina de la región que se llevarán a cabo durante la fecha FIFA de junio 2025, en los que Guatemala intentará tener resultados positivos para avanzar a la siguiente fase.

RONDA FINAL: 12 EQUIPOS (SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025)

La Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con los ganadores y segundos lugares de grupo (12 equipos en total) de la Segunda Ronda, divididos en tres grupos de cuatro equipos cada uno.

Los equipos jugarán contra todos los demás equipos de su grupo en casa y visita, jugando un total de seis partidos (tres en casa y tres de visita). Estos partidos se jugarán durante las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2025.



Una vez completada la Ronda Final, los tres ganadores de grupo se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA 2026, uniéndose a los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos. Además, los dos mejores segundos lugares representarán a Concacaf en el Play-Off de la FIFA.

Por primera vez, la región de Concacaf podría tener hasta ocho equipos en la Copa Mundial de la FIFA masculina.

El calendario de los partidos de la Segunda Ronda es el siguiente:

Miércoles 4 de junio 2025

15:00 (15:00) Dominica vs. Islas Vírgenes Británicas – Windsor Park Sports Stadium, Roseau, DMA

17:00 (17:00) Barbados vs. Aruba – BFA Technical Centre, Bridgetown, BRB

17:00 (17:00) Montserrat vs. Belice – Ato Boldon Stadium, Couva, TRI

19:00 (20:00) Bermuda vs. Islas Caimán – Dame Flora Duffy National Sports Centre, Devonshire, BER

19:00 (19:00) Granada vs. Bahamas – Kirani James Athletics Stadium, St. George, GRN

19:00 (20:00) San Vicente y las Granadinas vs. Anguila – Arnos Vale Sporting Complex, Kingstown, VIN



Viernes 6 de junio 2025

15:00 (15:00) Antigua y Barbuda vs. Cuba – ABFA Technical Center, St. Johns, ATG

18:00 (19:00) Surinam vs. Puerto Rico – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

19:30 (19:30) Trinidad y Tobago vs. San Cristóbal y Nieves – Hasley Crawford Stadium, Port of Spain, TRI

19:30 (19:30) Curazao vs. Santa Lucía – Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW

22:00 (20:00) Nicaragua vs. Guyana – Estadio Nacional, Managua, NCA

22:00 (20:00) Guatemala vs. República Dominicana – Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA



Sábado 7 de junio 2025

15:00 (15:00) Islas Caimán vs. Honduras – Truman Bodden Sports Complex, George Town, CAY

15:00 (15:00) Islas Vírgenes Británicas vs. Jamaica – A O Shirley Recreation Ground, Road Town, VGB

15:00 (15:00) Anguila vs. El Salvador – Raymond E Guishard Technical Centre, The Valley, AIA

17:00 (17:00) Aruba vs. Haití – Compleho Deportivo Guillermo Trinidad, Oranjestad, ARU

19:00 (19:00) Bahamas vs. Costa Rica – BFA Technical Centre, Bridgetown, BRB

21:00 (19:00) Belice vs. Panamá – FFB Stadium, Belmopán, BLZ



Martes 10 de junio 2025

15:00 (15:00) San Cristóbal y Nieves vs. Granada – SKNFA Technical Center, Basseterre, SKN

16:00 (16:00) Cuba vs. Bermuda – Estadio Antonio Maceo, Santiago, CUB

18:00 (18:00) Santa Lucía vs. Barbados – Daren Sammy Cricket Ground, Gros Islet, LCA

18:00 (18:00) Haití vs. Curazao – Compleho Deportivo Guillermo Trinidad, Oranjestad, ARU

19:00 (19:00) República Dominicana vs. Dominica – Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, DOM

19:00 (18:00) Jamaica vs. Guatemala – National Stadium, Kingston, JAM

20:00 (20:00) Guyana vs. Montserrat – Leonora National Track and Field Centre, Georgetown, GUY

20:00 (19:00) Panamá vs. Nicaragua – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN

21:00 (19:00) Costa Rica vs. Trinidad y Tobago – Estadio Nacional, San José, CRC

21:00 (21:00) Puerto Rico vs. San Vicente y las Granadinas – Estadio Centroamericano, Mayagüez, PUR

21:00 (19:00) El Salvador vs. Surinam – Estadio Cuscatlán, San Salvador, SLV

22:00 (20:00) Honduras vs. Antigua y Barbuda – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

