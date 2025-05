Hernán Medford se defiende

SAN MARCOS – El entrenador de los leones rompió el silencio luego de ser denunciado por la Liga Nacional y dio su versión de los hechos.

Hernán Medford reaccionó unos días después de que se presentara una denuncia de la Liga Nacional en su contra y luego que se confirmara que el Órgano Disciplinario dio trámite a la misma para investigarlo.

El entrenador de los leones leyó un comunicado en el que ofreció sus disculpas públicas, por si en algún momento hizo señalamientos a integrantes de la Liga Nacional o Federación de Futbol de Guatemala.

El Pelícano se mostró sorprendido por la acción tomada por las autoridades, por lo que no dudó en retractarse y también aclaró que en lo que a él respecta no ha tomado medidas legales en el caso de Ramiro Rocca.

Estas fueron las palabras de Medford

Me sorprendió la denuncia presentada en mi contra como entrenador de Marquense, porque indica que emití declaraciones haciendo señalamientos antiéticos ante la Liga Nacional y Federación de Futbol por el caso de Ramiro Rocca

Ante tal circunstancia pido disculpas públicas a los representantes de la Liga y de la Federación de Futbol de Guatemala, si en algún momento se considera que hice un señalamiento en contra de algunos de los integrantes, nunca me referí a una persona en específico, por lo que no difamé a alguien.

En cuanto al tema de los tres puntos yo no he accionado legalmente porque no es mi deber, sino es deber de la Junta Directiva del club a la cual presto mis servicios.

En ese sentido me disculpo y me retracto de cualquier comentario que pueda afectar a la Liga Nacional y a la Federación de Futbol, al contrario agradezco la oportunidad que me han dado de desempeñarme en este hermoso país como técnico en los clubes que he estado.

