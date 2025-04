VIDEO | La confianza está puesta en el proyecto de Amarini Villatoro

QUETZALTENANGO. El equipo Súper Chivo acertó con respaldar el trabajo del entrenador guatemalteco, Marvin Amarini Villotoro.

Este martes en El Diario de Guatefutbol.com, conversamos acerca de las palabras del presidente del club, el señor, José Carlos López, quien respalda el trabajo del entrenador guatemalteco, como también de lo que deberán hacer para la próxima temporada.

«El cuerpo técnico todavía tiene contrato. Nosotros ya aprendimos aquí que no se puede hacer cambios a lo brusco, un técnico que nos ha dado dos torneos en cuatro años no se puede ir solo así. Tenemos que pensar como dirigentes, no como aficionados a lo brusco», dijo.

En cuanto al plantel, también dijo: «Teníamos un equipo competitivo, pero lamentablemente no logramos lo que esperábamos. Tenemos jugadores que serían titulares en cualquier equipo», expresó.

«Tocará hacer un análisis y la intención es reforzar, la gente que no rindió nos hace buscar otros jugadores que sí marquen diferencia. Lastimosamente, en Guatemala no hay un mercado tan grande de jugadores», Finalizó.

Presione CLIC AQUÍ y observe el video de El Diario De Guatefutbol.com.

