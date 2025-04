Xelajú MC define el futuro de Amarini Villatoro

QUETZALTENANGO – Las autoridades del club altense no perdió el tiempo tras confirmar que quedó eliminado de la lucha por el título.

Xelajú MC quedó fuera de la fase de clasificación del Torneo Clausura 2025, por lo que la Junta Directiva rápidamente ha comenzado a tomar decisiones y el primer paso es el futuro del entrenador Amarini Villatoro así como su equipo de trabajo.

El presidente José Carlos López fue claro en decir que Villatoro y su cuerpo técnico tienen contrato, por lo que seguirán al frente, además que es un entrenador que ha dado dos títulos en cuatro años, algo que no cualquiera se puede dar el lujo.

«El cuerpo técnico todavía tiene contrato. Nosotros ya aprendimos aquí que no se puede hacer cambios a lo brusco, un técnico que nos ha dado dos torneos en cuatro años no se puede ir solo así. Tenemos que pensar como dirigentes, no como aficionados a lo brusco», dijo.

Sobre los cambios en el plantel, López confirmó que hará un análisis sobre rendimiento, aunque muchos tienen contrato, pero en el caso de los extranjeros si se debe ver la situación, porque ellos tienen vínculo hasta esta temporada.

«Teníamos un equipo competitivo, pero lamentablemente no logramos lo que esperábamos. Tenemos jugadores que serían titulares en cualquier equipo. Tocará hacer un análisis y la intención es reforzar, la gente que no rindió nos hace buscar otros jugadores que sí marquen diferencia. Lastimosamente, en Guatemala no hay un mercado tan grande de jugadores», opinó.

“La intención es reforzar, pero hay que analizar qué jugadores puedan dar un buen rendimiento, no hay un mercado grande en Guatemala, es un círculo vicioso y no rinden en un equipo, pero rápidamente ya encuentra otro con un buen salario, es algo que hay que mejorar”, finalizó.

El dirigente también afirmó que con respecto a incorporaciones ya se tienen estudiadas algunas, pero no puede dar muchos detalles debido a que algunos futbolistas aún están en competencia.

