OPINIÓN | Descendido Clasificado

Este domingo concluye la fase de clasificación del Torneo Clausura y puede darse una situación controversial.

Este es el caso de Marquense, que al empatar ante Municipal el miércoles pasado consumó su descenso a la Primera División, pero si empata o gana mañana contra Malacateco estará clasificado para la fase final.

Como suele decirse, la pelea por la corona es otro torneo y, como en el futbol no hay nada escrito, tampoco hay nada que impida que los leones sean campeones.

De darse el caso, Marquense podría coronarse, pero, tal y como dictan las normas, perdería la categoría y no tendría derecho a participar en la Copa Centroamericana.

El tema no es fácil, porque si un equipo no hizo bien las tareas durante todo el año no se le puede premiar por tres semanas fantásticas, pero si es el campeón tampoco se le debiera privar de los derechos que gozará el otro monarca.

Hace algún tiempo sugerí que, al darse un caso como este, no se le permitiera al descendido participar en la fase final, evitando con ello males mayores.

Aclaro que lo aquí dicho también era aplicable a Guastatoya hasta la Jornada 19, pero ahora todas las posibilidades quedaron para Marquense, que podría convertirse en el descendido clasificado.

La versión original de este artículo fue publicada el miércoles 23 de abril en la Sección de Deportes de Nuestro Diario, y no aborda el caso de Ramiro Rocca, que puede poner todo de cabeza, y tampoco la denuncia que la Liga Nacional interpuso contra el DT de Marquense Hernán Medford por haberse referido a este mismo tema.