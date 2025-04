Estos son los miles de dólares que costó el nuevo logo de la FEDEFUT

GUATEMALA. La Federación Nacional de Futbol de Guatemala, presentó este jueves el nuevo Logo de las Selecciones Nacionales, y en el que se conoció la cantidad que costó.

El nuevo logo de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala tuvo un gran impacto en los aficionados, quienes ya estaban acostumbrados al anterior logo sobre todo porque era simple, original y relevante para el aficionado chapín.

Horas después se conoció que el costo que tuvo el nuevo logo fue de $25,000.00 (Veinticinco mil dólares) el cual salió del bolsillo del presidente de la FEDEFUT, el señor Gerardo Paiz.

«El costo yo lo cubrí en su totalidad, me costó $25,000.00 hacer el cambio del logo, lo pagué yo y no lo van a encontrar en Guatecompras porque es un dinero propio, y lo hice con mucho cariño como lo he hecho para Guatemala», expresó el máximo dirigente de la Federación de Guatemala.

En cuanto a la empresa responsable de hacer el nuevo logo para la FEDEFUT, se confirmó que fue una empresa recomendada por Concacaf la cual también le ha trabajado para otras selecciones.

«Es una empresa recomendada por Concacaf, ellos han trabajado con Concacaf y también han asesorado a Panamá, es una empresa de Costa Rica y ellos hicieron toda la logística», finalizó Gerardo Paiz.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ