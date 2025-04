VIDEO | Sebastián Bini señala los aspectos en los que Municipal falló ante Comunicaciones

GUATEMALA – El técnico de los rojos fue autocrítico con lo que hizo su equipo ante los albos y que al final costó el resultado adverso.

Municipal tropezó ayer al ser superado 1-0 por Comunicaciones en la edición del Clásico 333, resultado que aunque sigue siendo líder, duele para el entrenador Sebastián Bini, quien aceptó que hubo varios aspectos que pesaron.

«Perder un clásico nunca es bueno, estamos dolidos por el resultado. Hay que seguir adelante y sacar las conclusiones de lo que hicimos bien y no tanto. Tenemos que preparar los siguientes partidos para asegurar el liderato, en algunos aspectos quedamos a deber», comenzó diciendo.

«No estamos satisfechos con lo que hicimos en el primer tiempo, en el segundo tiempo recuperamos nuestra esencia. No podemos regalar 45 minutos, ni en un clásico, ni en una etapa final», agregó.

Acerca de qué si se equivocó tácticamente respondió: “No me parece que me haya equivocado con la línea de cinco. No creo que sea eso el tema. Perdimos duelos que no podemos perder y allí está el resultado».

«Son rachas que hay que pasar. El equipo genera mucho y no nos sentimos contentos, tenemos opciones y nos está costando meter goles. Tenemos buenos jugadores y buena delantera. Esto se revierte», concluyó.

Para ver las palabras de Sebastián Bini haga CLICK AQUÍ

