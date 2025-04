El equipo que está cerca de contratar a Rubio Rubín

ESTADOS UNIDOS – El delantero finalmente tendría club y se espera que pueda oficializarse en las próximas horas.

Rubio Méndez Rubín lleva más de cinco meses sin jugar a nivel de clubes, luego que el 9 de noviembre del 2024 tuviera acción con el Querétaro de México y desde entonces ha estado inactivo.

Rubín se quedó sin equipo tras no ser tomado en cuenta por los gallos blancos y tras no ser renovado por Real Salt Lake, desde entonces ha buscado club, pero esto no ha sido posible, aunque todo indica que la espera llegará a su fin.

Tom Bogert, periodista especializado de la MLS y la Selección de Estados Unidos, dio a conocer que el Charleston Battery está cerca de finalizar un acuerdo para hacerse de los servicios del delantero de la Selección de Guatemala.

El club es parte de la USL Championship que es la segunda más importante del país de las barras y las estrellas. Actualmente marcha en la cuarta posición de la conferencia del Este.

Rubio Rubín seguirá siendo legionario tras su paso por: Real Salt Lake, San Diego Royal, Westside Metros (Estados Unidos), Querétaro, Dorados Sinaloa, Tijuana (México), Stabek (Noruega), Silkeborg (Dinamarca) y FC Utrecht (Países Bajos).

El delantero es la principal referencia ofensiva de la azul y blanco, por lo que volver a un equipo sería una gran noticia para la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf y la Copa Oro 2025.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ