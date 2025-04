VIDEO | Para Adrián García, Achuapa no mereció perder ante Comunicaciones

JUTIAPA – El entrenador dio las razones por las cuales los cebolleros debieron sacar un mejor resultado de la cancha de los cremas el fin de semana.

Deportivo Achuapa cayó 1-0 en su visita a Comunicaciones, resultado que para el entrenador Adrián García Arias fue injusto debido a lo que se vio en el campo y esto hace que se siga pensando en la parte baja del acumulado.

“El equipo no juega mal, no me gusta encerrarme, no somos ratoneros. El equipo genera opciones de gol, los cremas no fueron superiores a nosotros, fuimos a planar un partido en el que un equipo grande iba a proponer y buscar ganar”, arrancó diciendo.

“Nosotros fuimos con un propósito de dejar el cero atrás, el empate era bueno, per nosotros fuimos a proponer para ganar, las opciones no entraron y nos ganan con poco”, añadió.

“En el segundo tiempo nos contragolpean, en una jugada fortuita con un rebote nos hicieron el gol, nosotros tenemos que seguir trabajando, yo estoy orgullos de mis jugadores y con una diferencia abismal de planteles con respecto a Comunicaciones fuimos a proponer”, analizó.

Sobre la situación de los cebolleros opinó: “Ahora se viene un partido complicado como todos, hemos venido de más a menos, pero eso no quiere decir que el equipo se vaya a caer, el miércoles será un juego muy importante y hay que estar conscientes del problema del descenso”.

Para ver la conferencia de prensa de Adrián García haga CLICK AQUÍ.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ