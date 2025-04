CRÓNICA | Guastatoya se acerca a la salvación

El Pecho Amarillo y Xelajú MC se enfrentaron en el estadio David Cordón Hichos, escenario para un partido con dos etapas distintas entre sí y cuyo resultado quizá fue más beneficioso para los locales.

A pesar de la importancia de los puntos para los dos equipos, estos se enfrascaron en una lucha de medio campo, enredada, sin ideas y sin llegadas a los marcos para tratar de inclinar la balanza a su favor.

Eso llenó de tedio el desarrollo del encuentro, hasta que a los 23 minutos se proyectó Víctor Armas por la izquierda, cambió perfil e hizo un centro al segundo palo, en donde apareció José Francisco Almanza sin ninguna marca para zambullirse y dejar sin oportunidad a José Calderón y adelantar al Pecho Amarillo.

Los orientales tuvieron al menos dos ocasiones para aumentar las cifras, pero no lo consiguió, mientras los campeones no reaccionaban y, además de ello, se veían beneficiados por el árbitro Walter López, que le perdonó la segunda tarjeta amarilla a Juan Cardona, dejándolos con once jugadores al abstenerse de aplicar sin favoritismos las reglas de juego.

A pesar de ello, el trámite del juego seguía siendo pausado y sin mucho trabajo para los guardametas, pero con el tiempo vencido se cobró un tiro libre por la banda derecha de los visitantes, la zaga del Pecho Amarillo se durmió y Marcelo Hernández empató el partido al 44.

Es posible que a medio tiempo los entrenadores le hayan recordado a los jugadores la importancia de los puntos, por su propia situación en la tabla, lo que hizo que el segundo tiempo fuera más dinmámico, con más oportunidades generadas y más emoción para los espectadores.

Dentro de ello, Guastatoya fue quien siguió llevando la iniciativa y merced a ello encontró el segundo tanto al 56, luego que en un tiro libre a tres cuartos de cancha hicieron llover el balón a la espalda de los zagueros, justo a donde apareció el recién ingresado Robin Betancourth, que en su aparición 500 no lo pensó dos veces y con un bólido cruzado adelantó al Pecho Amarillo en el marcador.

Xela quiso reaccionar pronto con un remate de Cardoza que De Lemos sacó del ángulo, pero luego parecía que se venía la noche para los visitantes con la expulsión de Héctor Moreira, que como último hombre le cometió una falta a Isaac Acuña y el defensor se fue con roja directa cuando aún faltaban 19 minutos.

Pero Guastatoya no supo aprovechar la superioridad numérica y tampoco se coordinó adecuadamente en defensa en un intento de achique, lo que abrió la puerta para el empate de los occidentales.

Esto ocurrió a los 80 en un pase de emboquillada de Mynor De León hacia Elmer Cardoza, los defensas orientales se quedaron parados pensando en que el altense estaba en fuera de juego y el exlegionario no tuvo inconveniente en vencer a De Lemos y colocar el 2-2.

En lo que quedaba de partido solo hubo una ocasión para que alguno de los dos ganara, y fue para Guastatoya, que en un tiro de esquina servido por Betancourth recibió el rebote, pero el mexicano, solo frente a Calderón, la tiró afuera justo cuando se cumplía el minuto 90.

Al final el 2-2 le sirve a Guastatoya para ubicarse provisionalmente como quinto en el Clausura y, más importante, quedar siete puntos arriba de la zona de descenso cuando solo quedan cuatro fechas para el final de la fase de clasificación, lo que casi le garantiza su ansiada salvación.

Del lado de Xelajú, siendo el Campeón continúa en el noveno lugar, un punto atrás de Mixco, pero con un partido más, por lo que en los tres juegos que le restan a los Súper Chivos no puede seguir fallando para tener oportunidad de defender su corona.

