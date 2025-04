PREVIA | Se enfrentan con la necesidad de ganar

GUATEMALA – Los cremas y cebolleros disputarán un partido en el que ambos necesitan triunfar para continuar con sus distintas aspiraciones.

La decimoctava jornada del Torneo Clausura 2025 comenzará hoy a las 17:00 horas, cuando Comunicaciones reciba la visita de Achuapa en el estadio Cementos Progreso.

Ambos equipos se enfrentan en distintas realidades, pero ambos con la necesidad de sumar los tres puntos para no complicar sus objetivos.

Los cremas intentarán aprovechar su condición de local, saben que una victoria les daría la oportunidad de dar un paso importante por estar en la fase final.

En lo que respecta a los orientales tendrán una visita difícil, en la cual no tienen permitido tropezar porque no solo arriesgan con no clasificar, sino con perder la categoría.

Los de Adrián García Arias son décimos del acumulado y están a cinco unidades de la zona del descenso.

