Amarini Villatoro no pone excusas

QUETZALTENANGO – El entrenador aceptó que los chivos están a un paso del fracaso, tras tener condicionadas sus opciones de avanzar a la fase final.

Amarini Villatoro fue crítico con la situación de Xelajú MC y aseguró que sería un fracaso no estar en la fase final del Torneo Clausura 2025, esto debido a que su equipo es el campeón nacional.

Villatoro no pone excusas al momento que viven los quetzaltecos, esto porque a pesar de no tener el suficiente tiempo de preparación, Cobán pasó por una situación similar y si está en la lucha por el liderato.

“Hay que poner todos de nuestra parte, pero no pongo excusas de iniciar tarde los entrenamientos, las lesiones o el calendario, porque Cobán también estuvo igual y está en una situación diferente”, dijo.

“Sería un fracaso no avanzar porque este equipo está diseñado para clasificar, somos campeones y un campeón tiene que defender su título, no tiene que poner excusas y no lo estamos haciendo, pero es complicado porque perdimos cuatro puntos de una manera que molesta”, opinó.

“Es preocupante, me quedo la sensación de estos últimos juegos porque no lo hizo mal el equipo, pero hay errores puntuales defensiva y ofensivamente, no se está haciendo de la manera correcta y se nos están escapando los puntos por no estar aplicados y certeros”, concluyó.

Los chivos terminaron hoy su preparación y luego emprendieron su trayecto a El Progreso para visitar mañana a Guastatoya.

