Presidente de la Fedefut confirma el estadio que utilizará la Azul y Blanco

GUATEMALA. El presidente de la Feración Nacional de Futbol de Guatemala, Gerardo Paiz, confirmó el estadio para recibir a la República Dominicana por la eliminatoria.

El presidente de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, Gerardo Paiz, habló con Guatefutbol.com sobre el estadio que estará utilizando la selección de Guatemala, para su partido contra la República Dominicana que será el 6 de junio por la Eliminatoria Mundialista.

«Realmente la única opción que tenemos es el estadio Cementos Progreso, no hay otra cancha disponible ni hay otra cancha en la que podamos jugar», comentó el presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, a Guatefutbol.com.

En cuanto al estadio Pensativo explicó que el problema de dicho escenario, es que la iluminación no es para partidos FIFA, por lo que únicamente está disponible el estadio Cementos Progreso.

Mario Camposeco descartado

La casa del campeón nacional Xelajú, el estadio Mario Camposeco, quedó descartado por el señor Gerardo Paiz, ya que aseguró que en Quetzaltenango

«Me hubiera encantado jugar ahí, pero lamentablemente el aeropuerto que está en Quetzaltenango no es internacional, y al no ser internacional no me lo autorizaron, hablé con ellos pero me dijeron que no ya que reciben únicamente aviones pequeños», finalizó.