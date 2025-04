Los posibles rivales de Guatemala de superar la fase de grupos de la Copa Oro

ESTADOS UNIDOS – El combinado chapín quedó ubicada contra unos de los rivales más complicados, pero buscará ser protagonista en la competición.

Concacaf realizó el sorteo oficial de la Copa Oro Concacaf 2025. La 18.ª edición del principal torneo de selecciones nacionales masculinas de la Confederación se llevará a cabo este verano, del 14 de junio al 6 de julio, en 14 estadios y 11 áreas metropolitanas de Estados Unidos y Canadá.

Los cuatro grupos son los siguientes:

Grupo A: México, Costa Rica, Surinam, República Dominicana

Grupo B: Canadá, Honduras, El Salvador, Curazao

Grupo C: Panamá, Jamaica, Guatemala, Guadalupe

Grupo D: Estados Unidos, Haití, Trinidad y Tobago, Arabia Saudita

La Copa Oro Concacaf 2025 cuenta con 16 selecciones nacionales: los 15 mejores de la región de Concacaf, los cuales se clasificaron a través de la última edición de la Liga de Naciones Concacaf y los Prelims de la Copa Oro 2025, junto con la selección invitada, Arabia Saudita.

El torneo comenzará con una Fase de Grupos. Después estos partidos, del 14 al 24 de junio, los cuatro ganadores de grupo y los cuatro segundos (ocho equipos en total) avanzarán a la Fase de Eliminación Directa.

La Fase de Eliminación Directa comenzará con los Cuartos de Final los días 28 y 29 de junio. De acuerdo con el reglamento del torneo, los enfrentamientos para los Cuartos de Final serán los siguientes:

Cuartos de Final #1: 1D vs 2A

Cuartos de Final #2: 1A vs 2D

Cuartos de Final #3: 1C vs 2B

Cuartos de Final #4: 1B vs 2C

Con esto, la azul y blanco de avanzar a los cuartos de rival se enfrentará a los clasificados del Grupo B que está conformado por Canadá, Honduras, El Salvador y Curazao



A los Cuartos de Final les seguirán las Semifinales el 2 de julio y la Final el domingo 6 de julio, con los enfrentamientos determinados para las dos rondas finales de la siguiente manera:

Semifinal #1: Ganador Cuartos de Final #1 vs Ganador Cuartos de Final #4

Semifinal #2: Ganador Cuarto de Final #2 vs Ganador Cuartos de Final #3



Final: Ganador Semifinal #1 vs Ganador Semifinal #2

El partido inaugural de la Copa Oro Concacaf 2025 se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, CA, mientras que la Final, donde se coronará al campeón de la Copa Oro, se llevará a cabo en el NRG Stadium.

