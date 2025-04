Hansi Flick mete miedo en Europa

BARCELONA. El entrenador alemán, Hansi Flick, encara una fase decisiva con el Barcelona y dio sus impresiones sobre la serie contra el Borussia Dortmund.

El técnico del Barcleona, Hansi Flick está cerca de disputar sus primeros Cuartos de Final de la Champions League con el conjunto catalán, en una temporada que pone a ilusionar a todos los aficionados Culés.

Flick fue claro y dice que pueden permitirse soñar en esta competición, lo cual hace pensar el grado de motivación y confianza con la que llegan para enfrentar al Borussia Dortmund.

«Por un lado, siempre lo he dicho, podemos soñar, pero los entrenadores tenemos que tocar de pies con el suelo. Tenemos que valorar lo que hemos conseguido hasta ahora, hemos trabajado duro en cada entrenamiento y partido”, comentó Flick.

También agregó: “Tendremos que echar toda la carne en el asador. Las estadísticas no me interesan, tampoco el pasado, solo cuenta el aquí y el ahora. No hemos perdido ningún partido este año y queremos que siga así».

En cuanto al rival en turno, el cuadro del Dortmund. “Es muy bueno en el uno contra uno, en la salida de balón. el Dortmund tiene suficientes jugadores que tienen esta clase y tiene razones por las que está en cuartos, influirá poco”.

El primer encuentro del Barcelona contra el Borussia Dortmund será en el estadio Olímpico de Montjuic a las 13:00 horas.