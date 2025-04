Mauricio Tapia lanzó fuerte crítica a sus jugadores

SACATEPÉQUEZ – El entrenador de los coloniales no se guardó nada luego de la derrota contra los leones y cuestionó a sus futbolistas por el desempeño que mostraron.

Antigua GFC recibió un fuerte golpe al perder 1-3 contra Deportivo Marquense, resultado que lamentó Mauricio Tapia quien no dudó en criticar a sus jugadores por el rendimiento que tuvieron y aceptando la superioridad del rival.

“Estoy decepcionado, no molesto, hay momentos en donde tenemos que dar golpe de autoridad y no lo hacemos, no sirve de nada haberle ganado a Municipal y después cambiamos de faceta en nuestra casa, porque nos superaron en juego y en actitud”, comenzó diciendo.

Sobre lo sucedido en el juego analizó: “Ellos tomaron en serio el partido, nos ganaron bien, nos superaron y no hay excusas, no metimos ni las manos, no hubo reacción y yo soy el responsable de eso”.

“El equipo arrancó bien, anotamos, se veía claro que Marquense iba a buscar ganarnos las espaldas, lo teníamos previsto, pero encontraron espacios fáciles, nos lastimaron bien. Pudimos manejar la ventaja, pero no lo hicimos y las expulsiones terminaron de cambiar todo”, añadió.

“No podemos recibir tres goles de local, perder contra un equipo que tuvo vergüenza deportiva, pero venía de jugar hace 48 horas, de un largo viaje y que no ganaba desde hace ocho juegos”, concluyó.

