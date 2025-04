Carlo Ancelotti responde a los que piden su salida del Real Madrid

INGLATERRA – El entrenador de los merengues habló de las críticas que ha recibido últimamente y también del compromiso que tendrá mañana contra los gunners.

El Real Madrid llegó hoy a Inglaterra para afrontar el partido de mañana contra el Arsenal, por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Carlo Ancelotti habló en la conferencia de prensa y trató varios temas.

Ancelotti fue cuestionado acerca de las críticas hacía su persona, en el que un sector pide que no siga en el equipo, así como los abucheos que recibió Vinicius en el Santiago Bernabéu.

«Puede ser que mucha gente se haya cansado (de verle en el banquillo del Real Madrid), pero la persona más importante es el presidente, y él me apoya, me ayuda. Eso es lo que cuenta. Lo que cambia la dinámica es que no se canse la persona más importante de este club», agregó.

«No hay muchos equipos completos en Europa, hay equipos que hacen bien unas pocas cosas, pero como el Arsenal no hay muchos. Arteta está haciendo un fantástico trabajo, el equipo es mucho más fuerte que en el pasado y lo será más en el futuro», opinó sobre el Arsenal.

Sobre los chiflidos hacía Vinicius opinó: «Yo no he hablado con él porque no lo necesito. Cuando él piensa que no ha jugado bien, al siguiente lo hace mejor y estoy convencido de que lo hará».

El Madrid visitará mañana a las 13:00 horas a los gunners en el Etihad Stadium, escenario en el que buscará tener una buena ventaja para el duelo de vuelta.

