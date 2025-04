Jorge Aparicio da detalles sobre su discusión con José Calderón

QUETZALTENANGO – El volante también dio la cara sobre su cruce con el portero, en el que dio a conocer cómo se dio y lamentó como se sacó de contexto lo sucedido en el último partido.

Xelajú MC no está pasando por un buen momento, ha sido bastante irregular y por el momento está en la lucha por clasificar a la fase final, por lo que el entorno quetzalteco está lleno de tensión.

En el último partido contra Municipal dejó una postal donde José Calderón y Jorge Aparicio tuvieron una acalorada discusión, el portero rompió el silencio hace unos días y ahora fue el volante que dejó todo claro.

“Las cosas están así, es más fácil criticar, lo que vende en las redes sociales es hablar cosas negativas, pero nosotros ya lo hablamos y cerramos filas, pero todo se sacó de contexto con las imágenes”, comenzó diciendo.

“La jugada con Chepo es airada por parte de él, pero aceptó que no fui a la posición que no debía y por poco nos anotan, simplemente me dijo que le hiciera caso, pero fue de una manera gesticulada y yo solo escuché porque sé que me equivoqué”, añadió.

“Ya hubo un caso en liga nacional y fue poco profesional que dos compañeros de grupo se peleen en el campo y tampoco va con la filosofía de nuestro grupo”, concluyó.

