Messi recibe una inesperada noticia

ESTADOS UNIDOS. El argentino y figura del Inter Miami, Lionel Messi, se quedará sin protección al menos para los partidos de la Major League Soccer (MLS).

Recientemente la MLS dio a conocer que el guardaespaldas de Lionel Messi, Yassine Cheuko, fue vetado para que esté dentro del campo de juego en los partidos del Inter Miami.

“Ya no estaré custodiándolo el borde de la cancha en los partidos del Inter Miami. Existe un enorme problema aquí, yo no soy el problema, déjenme ayudar a Leo”, comenzó diciendo Yassine Cheuko.

“Amo la MLS y a la Concacaf, pero tenemos que trabajar juntos, me encanta ayudar. Yo no soy mejor que nadie, pero tengo mi experiencia de Europa», comentó el todavía guardaespaldas de Lionel Messi.

Desde que el argentino llegó a la MLS para jugar con e Inter Miami, un total de 16 personas han ingresado al campo de juego para tomarse una fotografía con Lionel Messi, o simplemente para saludar en persona al futbolista.

«Ya no me permiten estar en el campo. Yo estuve en Europa trabajando 7 años para la Ligue One y la Champions League y solamente 6 personas burlaron la seguridad. Llegué a Estados Unidos y en 20 meses se han metido 16 personas. Existe un enorme problema aquí”, comentó.

Por ahora no hay una razón específica del por qué Yasine Cheuko ya no estará protegiendo a Lionel Messi, dentro del campo de juego, y solamente le quedará estar desde el graderío observando.

