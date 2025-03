CRÓNICA | El que no los hace…

El estadio Pensativo fue testigo una vez más del viejo adagio de que los equipos que dilapidan oportunidades una tras otra, se exponen a que les arrebaten la victoria: El que no los hace, los ve hacer…

El duelo entre Antigua y Comunicaciones se caracterizó por un primer tiempo en el que los albos intentaban tener la pelota, aunque no siempre lo conseguían por pases equivocados, pero de alguna forma obligaba a los locales a retroceder. Entre tanto, el conjunto colonial tenía un plan de ataque directo y frontal, tratando de explotar la velocidad de Oscar Santis, que estuvo cerca de convertir con un remate que fue al palo derecho de la portería capitalina, y en otra obligó a una gran atajada de Fredy Pérez.

Con ese trámite del juego, los Cremas podían tener el balón, pero su generación de oportunidades era nula, mientras el representativo aguacatero llegaba con mayor peligrosidad y encontraría su premio en el cierre, cuando al minuto 39 Cristian Hernández abrió a José Gálvez y este le devolvió en diagonal para que el Cheka resolviera a pierna cambiada, con la zurda, dejando sin oportunidad al portero albo y el 1-0 subió al marcador.

En el segundo tiempo Comunicaciones fue un caos total, en el que su medio campo no marcaba, no recuperaba y tampoco gestaba, mientras la defensiva estaba muy desordenada y Antigua aprovechaba todo eso para controlar el encuentro, pero en una escapada de Edy Palencia se le hizo una falta en el área por parte de José Ardón y se sancionó penal. Al cobro llegó Jesús López, que remató fuerte, a media altura y a la izquierda de Luis Morán, pero el guardameta antigüeño fue exactamente hacia ese lugar y mantuvo la ventaja de su equipo a los 60.

Esto fue un acicate para los locales, que se fueron encima de los cremas pero fallaron una tras otra oportunidad de gol. Si hubieran convertido la mitad de las que tuvieron, habrían propinado a los albos una paliza histórica, pero entre el guardameta Fredy Pérez y los defensas Wilson Pineda y Erick González, que interceptaron varios remates, el 1-0 se mantuvo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Las oportunidades que se dejaron ir fueron de Bradley, Flores, Santis y sobre lo último también de Robinson, pero el balón ya no volvió a entrar en el marco de Pérez.

De todos modos, las oportunidades de empate para la visita eran muy escasas, porque siempre se precipitaban o no había un receptor para que terminara la jugada.

Pero un partido no termina hasta que termina, y cuando se jugaba el último minuto Comunicaciones tuvo a su favor un tiro de esquina, lo cobró Jesús López, que tomó el rebote dado por la defensiva, condujo unos pocos metros y levantó un centro al segundo palo, en donde apareció la cabeza de Darwin Lom para cabecear y empatar el partido al 93.

No hubo más, porque solo se movió el balón en el centro del campo y el árbitro Cristopher Corado dio por terminado el encuentro, en el que Antigua recibió un castigo por no haber resuelto a su favor un partido en el que pudo golear, mientras Comunicaciones tuvo un premio que quizá no mereció, pero en el futbol lo único que cuenta son los goles y el marcador final señaló 1-1.

Vea todos los resultados y estadísticas de la Liga Guate Banrural haciendo click en los siguientes enlaces: