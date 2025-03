VIDEO | Amarini Villatoro busca su primer triunfo en El Trébol

QUETZALTENANGO – El entrenador no podido sumar de visita y tampoco ganar en el reducto rojo desde que llegó a los chivos.

Xelajú MC visitará a Municipal por la decimocuarta jornada del Torneo Clausura 2025, el cual será un gran reto porque no ha ganado de visita en el campeonato y Amarini Villatoro tampoco ha triunfado en el estadio de El Trébol desde que llegó a los chivos.

“No hemos podido ganar, es una de las pocas canchas en las que no he podido ganar desde que vine, es un reto ir a triunfar y hacer un buen partido, pero los juegos han sido parejos”, dijo.

“Las derrotas que hemos tenido han sido apretadas, los juegos han sido parejos, así son los juegos contra ellos, pero analicemos los últimos choques han sido empates”, añadió.

Sobre la inactividad que hubo opinó: “Municipal tiene basto plantel, no tiene pretextos y no los están poniendo, en esta clase de partidos te hace crecer, podemos poner como ventaja que no perdieron el ritmo, porque sus jugadores tuvieron minutos en la Selección y ellos se foguearon en Estados Unidos”.

“No veo ventaja que ellos no hayan tenido a sus jugadores, es un juego parejo, sin que los dos equipos tengamos pretextos, ellos son fuertes en casa y nosotros vamos enfocados en sumar”, concluyó.

