Nicolás Samayoa | Queremos que la afición crea en nosotros

GUATEMALA. El defensor de la Azul y Blanco pide que tengan confianza en el proyecto.

El legionario Nicolás Samayoa, habló sobre el resultado contra Guyana, en el que reconoció que les costó en Barbados, pero que pudieron reponerse en casa.

«Ya lo he dicho en otra ocasión, ya no hay partidos faciles, ahora todos los partidos son complicados, los equipos se ordenan y más cuando son físicamente como Guyana. Creo que el equipo pudo mantener la presión, sé que no hicimos un buen juego en Barbados pero lo pudimos componer acá», comentó el jugador.

En cuanto a la afición que llegó al estadio de la zona seis capitalina, Samayoa dijo: «Sentimos el apoyo de la afición, y creo que nos podemos hacer fuertes acá en el estadio Cementos Progreso», expresó.

Sobre ese apoyo del aficionado para los próximos juegos de la eliminatoria, comentó: «Queremos que la gente crea en nosotros y que nos apoyen en junio porque los necesitamos para sacar ese resultado en casa. Le digo a la afición que crea en este proceso que nosotros daremos todo en la cancha».

Nicolás Samayoa no fue titular en el partido del viernes contra Guyana, pero si lo fue en el encuentro de Vuelta en el estadio Cementos Progreso, y fue parte de la victoria contra Guyana.