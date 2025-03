Si Guatemala no gana, Tena debería dejar la selección, dijo el presidente Rojo

GUATEMALA. El señor Gerardo Villa dio su opinión sobre la llave contra Guyana.

El resultado de Guatemala contra Guyana del pasado viernes no pasó desapercibido. El presidente de Municipal, Gerardo Villa, habló sobre el resultado que tuvo Guatemala contra Guyana, en el que comentó que no se explicó por qué no estuvieron los mejores jugadores en el inicio del encuentro.

«Guatemala no había ni empatado con Guyana, y lo del viernes fue terrible al final nos acercamos con esos dos goles que nos dejan con vida. Pero tenemos un compromiso serio este martes por sacar un resultado positivo, porque de lo contrario sería el fin de la era de Luis Fernando Tena, desde mi punto de vista», comentó el señor Gerardo Villa.

El máximo mandatario de los Rojos, fue claro al decir que en la selección deben estar los mejores. «En la selección juegan los mejores, no puede jugar Olger y estar Pedro Altán en la banca, con el perdón de Olger Escobar. Tampoco jugó Nicolás Samayoa no sé por qué, él es un jugador que está bien posicionado en el exterior», finalizó.

El resultado de 3-2 tiene a Guatemala contra las cuerdas, ya que por ahora está fuera de la Copa Oro, y solo una victoria le daría el boleto a la próxima edición de la Copa Oro.

El partido de Guatemala contra Guyana será hoy a las 18:30 horas, en un partido donde se espera que Guatemala pueda resolver sin problemas.