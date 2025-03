Scaloni le responde a Rapinha

ARGENTINA. El entrenador habló sobre el encuentro contra la Selección de Brasil.

Lionel Scaloni habló sobre el enfrentamiento contra la Selección de Brasil, en el partido más prometedor de la eliminatoria de la Conmebol, y sin duda uno de los más atractivos de esta fecha FIFA.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, fue consultado sobre las declaraciones que dio días atrás el brasileño Rapinha, quien había asegurado que le darían una paliza a Argentina.

No profundicé en las declaraciones de los jugadores pero me han comentado. Es un Argentina-Brasil, importante pero no deja de ser un partido de fútbol», comentó el entrenador de la Albiceleste.

También agregó: «Recuerdo la imagen después de la Copa América 2021, de Leo (Messi) sentado con Neymar en las escaleras del Maracaná. Esa es la imagen que tiene que quedar. Todos quieren ganar, no tiene por qué pasar de ahí», expresó Lionel Scaloni.

El encuentro de Argentina contra Brasil será hoy a las 18:00 horas en el estadio Monumental, en uno importante partido para ambas selecciones en la eliminatoria de la Conmebol.