Luis Morán se siente preparado para debutar con la Selección de Guatemala

GUATEMALA – El portero habló de las posibilidades que tiene de jugar mañana.

La Selección de Guatemala recibirá mañana la visita de Guyana y en el que buscará remontar el 3-2 en contra de la ida, algo que confía el portero Luis Morán quien además manifestó que se siente preparado para poder jugar si así lo decide Luis Fernando Tena.

“Decimos Guyana pensamos que es fácil, pero ya no es así, no hay selecciones fáciles, juega bien y son fuertes, tienen varios jugadores con elementos en Inglaterra”, dijo.

“Lógicamente somos Guatemala y estaremos de local, por lo que hay que tener buena actitud para poder conseguir un buen resultado para darle vuelta al marcador”, agregó.

Sobre las opciones de jugar de titular opinó: “Sueño con el debut, desde que me convocaron venía con la mentalidad de jugar, no he ha tocado, pero uno nunca sabe, pero si me toca hay que hacerlo de la mejor manera”.

“Espero en Dios, él es el único que sabe lo que pasará, pero si me toca lo haré con toda la fe puesta en la de arriba y listo para hacer lo mejor”, añadió.

“Rotar en estos partidos es complicado, el marco es la posición más cruel, pero en lo personal no he hablado con el entrenador, pero en mi cabeza está que si me toca lo haré con fe”, concluyó.

Fredy Pérez fue titular en la ida contra Guyana, por lo que ahora será Luis Fernando Tena quien decida si hace cambio en el marco ya sea eligiendo a Luis Morán o a Kenderson Navarro.