Los legionarios son noticia

ESTADOS UNIDOS. La Azul y Blanco trabaja de cara al partido contra Guyana.

La Selección Nacional de Guatemala entrena en los Estados Unidos, preparando el primer duelo contra la Selección de Guyana, a quien enfrentará el próximo viernes 21 de marzo a las 19:00 horas, en Barbados.



El técnico de la Azul y Blanco, Luis Fernando Tena, contaba con los jugadores que militan en la Liga Nacional, como también con los jugadores Olger Escobar y el delantero Rubio Rubín.

Sin embargo en las útlimas horas se lograron incorporar los legionarios Nicolás Samayoa y el atacante Nathaniel Méndez, quienes se pusieron a las órdenes del entrenador y comenzaron con los entrenos con el resto del plantel.

No obstante, ha trascendido que el jugador Aaron Herrera todavía no se ha presentado, ya que se sabe que por una lesión se estaría perdiendo la serie ante Guyana, pero esto todavía no está confirmado por la Fedefut.

Por ahora Guatemala estará en los Estados Unidos hasta el jueves, para que inicien su viaje hacia Barbados, lugar donde enfrentarán a Guyana el próximo viernes a las 19:00 horas.