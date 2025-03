Olger Escobar manifiesta su amor a la Selección de Guatemala

ESTADOS UNIDOS – El delantero se estrenó como goleador con la bicolor y se mostró bastante emotivo.

Olger Escobar fue la gran figura de la Selección de Guatemala luego de anotar el tanto con el que se superó 2-1 a Honduras. El delantero marcó su primer tanto con el equipo y se mostró muy contento, incluso manifestó que ama al combinado nacional.

“Fue un momento rápido, vi quu era una oportunidad de pegarle, se me vino a la cabeza y decidí pegarle”, comenzó diciendo.

“Veo a Rubio que presiona y el balón me quedó a mí. Lo primero que pensé fue pegarle y gracias a Dios el portero estaba afuera el balón se le fue por encima de la cabeza. Estuve viendo el balón poco a poco hasta que entró y no lo creía. Vi que ingresó y después no me acuerdo mucho”, agregó.

Acerca de su primer tanto con la azul y blanco opinó: “Fue un momento de escalofríos para mí, es mi primer gol como profesional seguramente para mi familia que está viendo en la casa también. Agradezco a toda la gente que me quiere y a Dios por esta oportunidad de anotar”.

“Guatemala es un gran país, esta selección me ha ayudado mucho y la amo con el alma, gracias a todos los que me apoyan”, añadió.

Por último habló sobre la sensación de marcarle a los catrachos, país del que también tiene raíces: “Es especial par todos, para mi familia, respeto a Guatemala, como a Honduras, pero los Guatemala es mi selección, fue una decisión de mi familia y clave, por lo que ahora estoy con los chapines”.

Escobar de 19 años nación en Estados Unidos pero tiene ascendencia guatemalteca y hondureña, pero al final se inclinó por jugar con la azul y blanco.