¡Atención Guatemala! Concacaf anuncia detalles para el sorteo de la Copa Oro 2025

ESTADOS UNIDOS – Se ha confirmado hoy que el sorteo oficial de la Copa Oro Concacaf 2025 se llevará a cabo el jueves 10 de abril

La 18ª edición de la Copa Oro Concacaf se llevará a cabo este verano del 14 de junio al 6 de julio y abarcará 14 estadios en 11 áreas metropolitanas de Estados Unidos y Canadá. El torneo contará con 16 selecciones nacionales masculinas, incluidas 15 de Concacaf y Arabia Saudita (nación invitada). La final se llevará a cabo el 6 de julio en el NRG Stadium de Houston, Texas, y será la primera vez que la final de la Copa Oro se jugará en el estado de Texas.

A solo un año de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Copa Oro Concacaf 2025 brindará un torneo altamente competitivo para los mejores equipos de la región y una oportunidad para que aún más fanáticos interactúen con el deporte en un momento crucial para su crecimiento en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Clasificación para la Copa Oro Concacaf 2025

Hasta el momento, ocho selecciones nacionales han asegurado la clasificación a través de la Liga de Naciones Concacaf 2024/25, y siete equipos restantes se determinarán después de los Prelims de la Copa Oro 2025 (Preliminares). Los ocho equipos de Concacaf que ya han clasificado a la Fase de Grupos de la Copa Oro son Canadá, Curazao, El Salvador, Estados Unidos, Haití, México, Panamá y República Dominicana.

Los Prelims de la Copa Oro cuentan con 14 equipos que competirán en siete enfrentamientos. Después de partidos de ida y vuelta, el 21 y 25 de marzo, el ganador de cada enfrentamiento avanzará a la Fase de Grupos de la Copa Oro, ronda en la que Guatemala participará y enfrentará a Guyana.

Bombos y selecciones nacionales pre sembradas para la Copa Oro Concacaf 2025

El sorteo de la Copa Oro Concacaf 2025 se llevará a cabo mediante un sistema que involucrará ocho Bombos. Los Bombos 1 al 4 contendrán las esferas con los nombres de las selecciones nacionales participantes, y los Bombos 5 al 8 contendrán las esferas de los grupos A, B, C y D.

Según el Ranking de Selecciones Nacionales masculinas de Concacaf al 26 de marzo de 2025 (publicado después de la conclusión de los Prelims de la Copa Oro), las 15 selecciones nacionales de Concacaf se dividirán en los Bombos 1 a 4, con el actual campeón y los tres equipos nacionales mejor clasificados en el Bombo 1 y los tres peor clasificados en el Bombo 4. La nación invitada, Arabia Saudita, se ubicará en el Bombo 4.

Bombo 1: Actual campeón y las tres selecciones nacionales mejor clasificadas

Bombo 2: cuatro siguientes selecciones nacionales mejor clasificadas

Bombo 3: cuatro siguientes selecciones nacionales mejor clasificadas

Bombo 4: las tres selecciones nacionales peor clasificadas y Arabia Saudita



Bombo 5: posiciones de los grupos A, B, C y D

Bombo 6: posiciones de los grupos A, B, C y D

Bombo 7: posiciones de los grupos A, B, C y D

Bombo 8: posiciones de los grupos A, B, C y D

Además, de acuerdo con el reglamento que regirá el sorteo, las selecciones nacionales del Bombo 1 quedarán pre sembradas en un grupo de la siguiente manera:

Grupo A: México (actual campeón)

Grupo B: Equipo mejor clasificado

Grupo C: Segundo equipo mejor clasificado

Grupo D: Tercer equipo mejor clasificado

Sorteo de la Copa Oro Concacaf 2025

El sorteo comenzará sorteando las esferas de las selecciones nacionales pre sembradas (Bombo 1) y sus Grupos preasignados (Bombo 5). Una vez confirmado, el sorteo continuará sorteando las esferas del Bombo 2 y determinando el grupo de cada selección nacional con una esfera del Bombo 6. Se repetirá el mismo proceso para los Bombos 3 y 4, utilizando las esferas de grupo de los Bombos 7 y 8, respectivamente.

El sorteo concluirá una vez que todas las selecciones nacionales hayan sido asignadas a un grupo.

Fechas y formato de competencia de la Copa Oro 2025

La Copa Oro Concacaf 2025 comenzará con una Fase de Grupos de 16 equipos: cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Después de los partidos de todos contra todos, entre el 14 y el 24 de junio, los cuatro ganadores de grupo y los cuatro segundos lugares (ocho equipos en total) avanzarán a la Fase Eliminatoria.

La Fase Eliminatoria comenzará con los Cuartos de Final el 28 y 29 de junio, seguidos de las Semifinales el 2 de julio y la Final, donde se coronará al campeón de Concacaf, el domingo 6 de julio.

Fase de Grupos: 14 al 24 de junio 2025

Cuartos de Final: 28 y 29 de junio 2025

Semifinales: 2 de julio 2025

Final: 6 de julio 2025