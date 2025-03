El asistente técnico de Amarini Villatoro señaló los puntos en los que falló Xelajú

QUETZALTENANGO – El equipo súper chivo fue goleado por los cebolleros y aumentó su mala racha.

Xelajú MC cayó ayer 0-3 contra Achuapa en el estadio Mario Camposeco, resultado con el que ya suma cuatro derrotas seguidas en el Torneo Clausura 2025 y que hace prender las alarmas.

Fredy Sontay, asistente técnico de los chivos y que habló en lugar de Amarini Villatoro que está suspendido, resaltó los puntos en los que falló el equipo y aceptó que los cebolleros fueron superiores.

“No fue nuestro mejor partido, pecamos mucho de la pasividad, no tuvimos paciencia de los tres cuartos para adelante, sabíamos que vendrían con bloque bajo y lastimosamente no generamos muchas opciones en especial en el primer tiempo”, comenzó diciendo.

“Ellos se encuentran con esa pelota parada donde nos marcaron donde les dio confianza, nosotros no tuvimos paciencia, solo queda felicitar al rival, ellos hicieron las transiciones necesarias y aprovecharon los errores”, agregó.

Acerca de los principales errores cometidos analizó: “Al final la intensidad vino con el marcador en contra, pero no lo hicimos desde el inicio, no supimos descifrar para abrir espacios, nos faltó precisión en los pases y en las pocas llegadas no hubo peligro, fue uno de los partidos donde menos generamos, llegamos más por tiros de larga distancia”.

“Nosotros dejamos de hacer cosas, nos enfocamos en ver como iban a venir ellos y así fue, lo hablamos antes. Pero nosotros tampoco tuvimos ese dinamismo e intensidad, en la defensa tampoco nos encontramos y la falta de efectividad nos afectó”, concluyó.