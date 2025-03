VIDEO | Contreras habló de la falta sobre Jean Márquez

GUATEMALA. El capitán de los Cremas lamentó lo ocurrido esta tarde.

Comunicaciones perdió en su visita al estadio Santo Domingo de Guzmán, en un partido que terminó a favor de los mixqueños por 1-0 gracias a un gol de José Bolaños, quien aprovechó un mal rechace de la defensa.

Sin embargo, además del resultado, en la recta final del partido José Manuel Contreras y Jean Márquez buscaron un balón aéreo, y en el que Marquez terminó con un corte en la ceja tras un impactar su rostro con el codo de El Moyo.

Al terminar el partido José Manuel Contreras ingresó al campo, y se disculpó con Jean Márquez, ya que durante años estuvieron jugando juntos en Comunicaciones.

«Considero que no fue un error no me considero un jugador mala leche, fue una jugada fortuita y espero que se recupere», comentó Contreras a los micrófonos de Guatefutbol.com.

