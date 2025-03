Siento vergüenza de perder contra los Cremas, es un equipo que no juega a nada, dice Calderón

QUETZALTENANGO. El panameño reflexionó sobre la primera vuelta.

José Calderón habló a los medios de comunicación este martes, y lo hizo analizando la primera vuelta de este campeonato, como también conversó sobre lo ocurrido contra Comunicaciones del pasado jueves.

“La verdad que para nada es un secreto que no tuvimos una vuelta regular, fue una vuelta irregular. Nos enfocamos en otras cosas y nos pasó factura muchos errores como errores arbitrales”, comentó Calderón.

“Tuvimos una charla entre nosotros y prácticamente nos enfocamos en las cosas que dejamos de hacer, y creo que tenemos una meta o un compromiso de hacer la mayor cantidad de puntos en esta segunda vuelta”, reconoció.

En cuanto a las expulsiones contra Comunicaciones, el portero dijo: “Tenemos muchas bajas, unas por rojas que la verdad no sé de donde salieron, el árbitro salió disparando las tarjetas. Fuimos los perjudicados”, comentó.

Sobre el partido dijo ante los Cremas dijo: “Siento esa vergüenza de perder un partido que teníamos a favor, lo digo claro; es un equipo que no juega nada, Comunicaciones es un equipo que no juega a nada y lo hizo con coraje y finalmente perdimos el juego”.

También agregó: “Yo estoy acá porque me gusta dar la cara más en los momentos malos. No me gusta salir a figurar cuando las cosas van bien. Tenemos que enfocarnos en lo que debemos hacer sobre el terreno de juego”, finalizó.