Roberto Montoya quita importancia al polémico trabajo de Orlando Alvarado en el estadio El Trébol

ALTA VERAPAZ – El entrenador de los príncipes azules habló sobre las decisiones que tomó la cuarteta arbitral.

Municipal venció ayer 2-1 a Cobán Imperial, encuentro en el que estuvo marcado por algunas marcaciones polémicas del árbitro Orlando Alvarado, incluido el primer gol de los rojos por fuera de lugar de Alejandro Galindo, aunque para Roberto Montoya esto no fue importante y prefirió no acusar a nadie.

«Por ahí vimos unas imágenes, pero no es la decisión del árbitro, es la del asistente. No se le quita el mérito a Municipal», comenzó refiriéndose sobre el gol de Alejandro Galindo en fuera de lugar

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

«Con respecto a la expulsión, tenemos que controlar ese temperamento, porque al final es una agresión y tampoco vamos a acusar al árbitro», agregó sobre la agresión de Delfino Álvarez a José Martínez

“Si nos condiciona jugar con 10. Cualquier rival es complicado, si con 11 jugadores cuesta trabajo con 10 más, pero así empatamos, y creo que teníamos que finalizar mejor el partido», añadió.

El técnico continuó opinando sobre el trabajo de Orlando Alvarado: «Cada quien puede hablar o quejarse. Nosotros hoy no podemos juzgar su rendimiento, porque al final él no es culpable del autogol que metimos”. “Al final el árbitro es parte del juego. Trataremos de no poner más excusas y trabajar nosotros como cuerpo técnico y enfocarnos a los partidos», finalizó