Harold Cummings asegura que el árbitro Orlando Alvarado lo insultó

QUETZALTENANGO – El defensor de los chivos hizo fuertes acusaciones.

El partido de Xelajú ante Comunicaciones terminó lleno de tensión, en especial por parte de los visitantes. Uno de los más enojados fue Harold Cummings que incluso encaró al árbitro Orlando Alvarado.

El mundialista con Panamá en Rusia 2018 comentó que tuvo esa reacción debido a la actitud de Alvarado, quien lo insultó, situación que ya había pasado hace unas jornadas en el duelo ante Municipal.

«Honestamente es la segunda vez que me insulta este árbitro. Personalmente lo hizo con Municipal cuando estábamos de local y él era el cuarto árbitro», arrancó diciendo.

«No quiero que se malinterprete, quiero ser claro y directo, y que no pongan palabras en mi boca que no he dicho. No voy a meter a todos los árbitros, hay excepciones, pero éste en particular, se quiere ganar el respeto con insultos», añadió.

Cummings continuó dando su versión: «Con insultos no se gana el respeto, el respeto se gana con presencia, actitud, y hablándole bien a los jugadores. Exigen respeto de los jugadores, pero él falta el respeto dentro de la cancha».

«Por eso reaccionamos así, por eso es que reaccioné así al final del partido, por las cosas que me dijo, porque es la segunda vez que lo hace», concluyó.