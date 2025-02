Chava Estrada pide que se haga justicia

SAN MARCOS – El defensor busca encontrar a los responsables del robo que sufrió.

Carlos Salvador Estrada se presentó hoy a rendir su declaración sobre el robo de su vehículo, el cual como lo evidenciaron las cámaras de seguridad fue hecho por elementos de la Policía Nacional Civil.

Aunque la audiencia fue cancelada, algo que no gustó a Estrada y a su equipo legal, por lo que esperan que se pueda llegar a una solución y que se haga justicia contra los responsables.

“Lastimosamente los implicados presentaron una excusa que su abogado estaba enfermo, pero es algo que no es creíble y parece raro que eso haya pasado, pero al final toca entenderlo”, dijo.

“Todo es por el robo y abuso de autoridad por lo que hicieron los policías, ellos fueron los que presentaran la excusa. Espero que el gobernador tome cartas en el asunto, porque creo que no es solo de cambiarlos de municipio”, añadió.

“Espero que se haga justicia, que las autoridades hagan su trabajo y que se marque un precedente, porque la policía no puede hacer eso, porque no puede ser que ellos nos roben, no es correcto, hay buenos elementos, pero también malos”, concluyó.

Estrada pidió permiso especial para ausentarse del entrenamiento de Marquense, pero mañana volverá a ponerse a disposición de Hernán Medford.